Nach einem Unfall in Brandenberg am Mittwochmorgen wollte sich der einheimische Lenker (24) wohl nicht mit den Behörden auseinandersetzen. Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt war, stieg der unverletzte 24-Jährige aus dem Wrack, nahm das Kennzeichen ab und verschwand. Er stellte sich mittags in alkoholisiertem Zustand der Polizei.