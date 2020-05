Zehn Isolationskammern hat der Pongauer Unternehmer Roy Knaus für seine Notarzthubschrauber anschaffen lassen. Darin können bei Bedarf Covid-19-Patienten transportiert und behandelt werden. Noch finden Corona-Transporte im Land ausschließlich am Boden statt. Knaus will jedoch für die Zukunft vorsorgen. „Die Kammern haben ein geschlossenes Filtersystem. Das verhindert die Verbreitung von Aerosolen“, schildert er. Auch für den Einsatz bei Patienten mit verdächtigen Symptomen wie Fieber sei so vorgesorgt.