Zahlreiche Brutmöglichkeiten in Gärten

In diesem Jahr leben die Gelsen in unseren Breiten bereits in ihrer zweiten Generation - und das früher als sonst. Bedeutend in dieser Hinsicht sei vor allem das Wasser in Siedlungsbereichen, etwa Gärten. Jegliche mit Wasser gefüllte Behälter wie Gießkannen, Blumengeschirr und Regentonnen können von den Moskitos leicht als Brutstätten genutzt werden. Mit Hausverstand lasse sich aber leicht gegensteuern und die Gelsenmenge einfach reduzieren. Der Experte rät zu einer genauen Inspektion solcher Behältnisse und zum gründlichen Säubern des Bodensatzes.