Frisch geschlüpft sind zwei Bartgeierküken im Nationalpark Hohe Tauern. Die beiden Jungen werden in den nächsten Wochen von ihren Elterntieren gepflegt und wohl im Juli ihre ersten Flüge unternehmen, so die Geier-Experten des Nationalparks. Damit die Altvögel ihren Nachwuchs ungestört großziehen können, sind in diesem Gebiet sogar Hubschrauberflüge untersagt.