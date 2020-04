Markus Lackner: „Er hat bei Admira ordentlich gespielt, wir sind mit Klub und Spieler in Kontakt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er in der Südstadt bleibt.“

Röcher will man halten

Tobias Koch: „Er ist als Kooperationsspieler von Lafnitz wieder retour, trainiert bei uns. Jetzt müssen wir abwarten, ob die 2. Liga wieder angepfiffen wird.“