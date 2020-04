Rendi-Wagner spricht am Freitag

Das Fehlen der SPÖ-Chefin nährte erneut Gerüchte über einen möglichen Abschied. Wie ihr Umfeld allerdings erklärt, habe Rendi-Wagner vorab freilich von der Aktion gewusst und diese auch gutgeheißen. Sie werde am 1. Mai in einer Rede das Wort erheben. „Wir thematisieren den ,Tag der Arbeitslosen‘, sie den 1. Mai - klassische Arbeitsteilung quasi“, erklärte ein Sprecher. „Dieses Video von einigen Abgeordneten zum Tag der Arbeitslosen haben wir auf der SPÖ-Facebook-Seite auch geteilt, weil es inhaltlich gut ist.“ Niemand habe die Parteivorsitzende „vergessen“.