Laut einem der „Krone“ zugespielten Protokoll marschierte am 15. April um 22 Uhr ein 27-jähriger afghanischer Asylwerber in die Polizeiinspektion Wien-Mitte. Was er dort behauptete, lässt das Blut in den Adern gefrieren. Er habe eine blonde, 20 bis 25 Jahre alte Frau bei einer geschlossenen Sommerbar am Donaukanal getroffen. Sie habe ihm gefallen, woraufhin er ihr den Mund zugehalten, sie vergewaltigt und in die kalten Fluten des Kanals gestoßen habe.