Gegen eine Pandemie schreibt Reinhard P. Gruber in seinem neuen Buch an. Doch die Plage der Zeit heißt bei ihm nicht Corona, sondern nennt sich Ökonomie - also die wirtschaftlichen Strukturen, in denen wir leben: „Menschlichkeit, dieses Wort haben die Ökonomen vergessen und durch Profit ersetzt“, schreibt er.