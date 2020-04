Kurz bevor die Corona-Beschränkungen im Sport ab Mai gelockert werden, will der LAbg. Alex Pinter mit dem Finale seiner Indoor-Rad-Serie „Corona Ride Austria“ am 30. April auf der Plattform Zwift erneut virtuell durch die Radsportwelt düsen. Diesmal ist das Teilnehmerfeld hochkarätig. Denn neben dem sechsfachen „Race Across America“-Sieger Christoph Strasser, der bereits zum zweiten Mal mit dabei ist, sowie dem oberösterreichischen Radprofi und Tour-de-France-Teilnehmer Michael Gogl, wird diesmal auch die steirische Rad-Legende Bernhard Eisel beim Indoor-Radrennen teilnehmen.