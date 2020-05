„Krone“: Viele Veranstaltungen auch im Linzer Landhaus wurden in den vergangenen Wochen abgesagt. Wie geht es Ihnen da als Politiker, wenn Ihnen der direkte Kontakt zu den Leuten so massiv wegbricht?

Stelzer: Also, der geht mir wirklich sehr ab, denn das ist eine ganz ganz schöne Seite unseres Berufs, mit vielen Leuten zusammen zu sein. Weil man dabei auch ein sehr gutes Sensorium dafür entwickelt, was die Leute sich wünschen und was ihnen abgeht.