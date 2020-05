Für Aufsehen sorgte die mehrtägige Drogenparty von sieben Jugendlichen in St. Johann am Wimberg – wir berichteten bereits kurz. Nun stellte sich auch heraus, dass zwei der Burschen am 11. April bei der ehemaligen Kunst-Uni in Linz-Urfahr gezündelt hatten. Brisant: angeblich hatte ein Promi-Vater im Fall interveniert.