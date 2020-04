Mann mit Machete festgenommen

Erst am Dienstagvormittag war es am Ballhausplatz zu einem Einsatz der Polizei mit Beteiligung der WEGA gekommen. Ein Passant hatte einen verdächtigen Mann in einem Fahrzeug gemeldet, der ihn nach dem Weg zum Parlament gefragt hatte. Im Wagen sah der Zeuge auch eine Machete. Als der Verdächtige wenig später am Ballhausplatz auftauchte, verwickelte ein Polizist, der ihn erkannte, ihn in ein Gespräch und forderte Unterstützung an. Der 33 Jahre alte Mann wurde überwältigt, mittlerweile wurden die U-Haft und ein psychiatrisches Gutachten beantragt.