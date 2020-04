Der weitere Fahrplan bis zu Spielen in leeren Stadien sei Sache der Liga, betonte Kogler erneut. „Ob die Liga den Betrieb wieder aufnimmt oder nicht, bleibt ihre Entscheidung.“ Er verwies auf die Rentabilität. „Beispielsweise ist das in der 2. Liga ein ganz ein anderes Thema. Ich glaube, die würden nicht einmal spielen, wenn wir ihnen alle möglichen Vergünstigungen geben. Weil es sich einfach wirtschaftlich nicht mehr auszahlt.“ Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte sich zur möglichen Wiederaufnahme des Fußball-Geschehens in der Bundesliga nicht dezidiert äußern. „Ich unterstütze das Vorgehen des Sportministers und Vizekanzlers in dem Bereich“, sagte Kurz.