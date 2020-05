Während im ganzen Land an Maßnahmen zum Wiederhochfahren der Wirtschaft getüftelt wird, könnte man in Krems auf eine Lösung gestoßen sein. Die Parkgebühren sollen, so der jüngste Vorstoß der VP, bis zum Jahresende ausgesetzt werden. SP-Stadtchef Reinhard Resch stellt bereits einen neuen Beschluss in Aussicht.