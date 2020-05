Immer unter der Woche und zur Dämmerungszeit schlugen die Serben seit Oktober 2019 in drei großen Serien zu. Mit roher Gewalt brachen sie dabei Fenster oder Terrassentüren auf, richteten hohen Sachschaden an und erbeuteten vorwiegend Bargeld sowie Schmuck im Wert von rund 250.000 Euro. Vereinzelt wurden sogar Tresore abtransportiert. 33 ihrer 42 Tatorte lagen in NÖ, am häufigsten waren sie in den Bezirken Gänserndorf (10) und Hollabrunn aktiv (9).