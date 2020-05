Weil die Gastronomie, wie berichtet, durch die Corona-Krise gerade zur Hauptjagdzeit als Großabnehmer für Wildbret ausfällt, springen jetzt der SPAR-Markt, aber auch lokale Fleischereien für die Wirte in die Bresche. Bereits heute beginnt der SPAR-Markt mit dem Verkauf von Wildbret aus Niederösterreich. Auch in Filialen in Wien sowie im Burgenland sollen die heimischen Köstlichkeiten fortan zu erwerben sein.