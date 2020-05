Ob Wandern, Laufen oder einfach nur Spazieren gehen - viele Menschen zieht es nach der langen Zeit in der Quarantäne nach draußen. Auch wenn beim Sporteln noch höchste Vorsicht geboten ist, die Bewegung an der frischen Luft tut einfach gut. Wir haben uns auf die Suche nach den derzeit beliebtesten Sportschuhen gemacht, um einen kleinen Einblick in Interessen der Sportaffinen zu bekommen.