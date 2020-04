Die Attacke führte dazu, dass heute alle Spieler bei Turnieren von Sicherheitsleuten abgeschirmt werden. Seles, die heute die US- und die ungarische Staatsbürgerschaft besitzt, gewann 1996 noch die Australian Open, an frühere Seriensiege vermochte sie aber nicht mehr anzuschließen. Sie absolvierte ihr letztes Match bei den French Open 2003, bei denen sie als dreifache und jüngste Siegerin in der ersten Runde ausschied. Vier Jahre später kündigte sie ein Comeback in Miami an, im Februar 2008 ließ Seles aber wegen andauernder Fuß- und Rückenprobleme ihr Karriere-Ende erklären. Die nun 46-Jährige lebt mit ihrem Ehemann, dem Milliardär Tom Golisano (78), in Florida.