„In einer Zeit, in der viele Menschen in der Bevölkerung Sorgen und Ängste haben, ist Lärm aber ein zusätzlicher Stressor“, gibt Dr. Heinz Fuchsig, Referent für Umweltmedizin der Österreichischen Ärztekammer, anlässlich des Tags des Lärms am 29. April, zu bedenken. „Für eine gute Erholung und eine hohe Schlafqualität spielen Geräusche eine große Rolle. Reaktionen der Kampf- oder Fluchtbereitschaft pushen das Immunsystem zwar kurzfristig - dauern diese aber zu lang an oder sind zu intensiv, verschlechtert das die Abwehrbereitschaft: Das Erkrankungsrisiko steigt.“ Etwa die Gefahr für Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt.