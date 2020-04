Der Tunesier wurde am 30. Dezember 2019 im Flachgau festgenommen. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger Kurt Jelinek sieht darin eine Ungleichbehandlung, da die Erstangeklagte im Gegensatz zu seinem Mandanten nicht in U-Haft genommen wurde. Die Frau habe sich zudem in Widersprüche verwickelt, sagte der Anwalt.