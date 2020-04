Der Schöffensenat sprach sie des Überfalls auf einen 65-jährigen Kärntner und eine rumänische Pflegerin in der Gemeinde Köttmannsdorf schuldig. Ein Möbeltresor mit 50.000 Euro wurde gestohlen. Laut Staatsanwalt Christian Pirker waren die beiden Angeklagten am 10. Juli 2019 über den Keller in das landwirtschaftliche Anwesen in Wurdach bei Köttmannsdorf eingestiegen und hatten den 65 Jahre alten Hauseigentümer geschlagen, getreten und gefesselt und anschließend den Möbeltresor mitgenommen.