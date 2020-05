„Wenn das länger dauert, werden nicht viele Vereine übrig bleiben“

Denn die Klubs befinden sich in einem Überlebenskampf: „Ich verstehe, dass es in der Bundesliga um viel Geld geht. Doch auch bei uns gehen die Zahlungen für die Erhaltung weiter.“ Vor allem, um Spieler nicht zu verlieren. „Wenn man nur auf die Bundesliga achtet, ist das zu wenig. Die Auswirkungen kommen dann in drei bis vier Jahren zum Tragen“, warnt Baumeister. „Einer sagt, heuer wird im Amateurbereich gar nicht mehr gespielt. Andere sagen, im Herbst kann man wieder anfangen.“ Seine Hoffnung: „Hinsichtlich der Planung wäre es gut, zu wissen, wann es wieder weitergeht.“ Hier schlägt der Ex-Profifußballer begrenzte Zuschauerzahlen in der Regionalliga vor: „Dass zumindest ein paar Einnahmen hineinkommen und die Vereine überleben können. Wenn das länger dauert, werden nicht viele Vereine übrig bleiben.“