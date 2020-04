15 Jahre nach ihrer ersten Invasion kehren die Außerirdischen auf die Erde zurück: Mit „Destory All Humans!“ bringt Publisher THQ Nordic am 28. Juli ein Remake des gleichnamigen Alien-Action-Abenteuers aus dem Jahr 2005 auf PC, PS4 und Xbox One. Unverändert geblieben ist das Ziel des Spiels, nämlich die Erdbewohner möglichst effektiv zu terrorisieren und zu vernichten. Wie das geht, zeigt ein brandneuer Gameplay-Trailer.