Mit einem Preisgeld von einer Million US-Dollar will die Professional Triathletes Organisation (PTO) eine neue Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz starten! Die Titelkämpfe sollen auf der legendären Auto-Rennstrecke in Daytona steigen. Sie sind eingebettet in die Triathlon-Veranstaltung Challenge Daytona vom 4. bis 6. Dezember.