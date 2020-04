Die Regierung in Berlin rechnet infolge der Covid-Krise mit einer schweren Rezession in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte um 6,3 Prozent einbrechen, hieß es in der Frühjahresprognose, die das deutsche Wirtschaftsministerium am Mittwochnachmittag in Berlin veröffentlichte. Das wäre ein noch stärkerer Wirtschaftseinbruch als jener in der weltweiten Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren.