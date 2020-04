Eine achtköpfige Familie ist bei einem Feuer in einem Holzhaus in der Nähe von St. Petersburg in Russland ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien sechs Mädchen im Alter zwischen eineinhalb Monaten und acht Jahren sowie die beiden Eltern, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Das staatliche Ermittlungskomitee in Moskau leitete ein Strafverfahren ein.