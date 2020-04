Burgtheater-Stars lesen Texte: „Wiener Stimmung“

Am Donnerstag, den 30. April, startet die neue Reihe Wiener Stimmung, Autoren aus Österreich schreiben für das Burgtheater-Ensemble in Isolation, jeweils am Donnerstag und Samstag um 18 Uhr folgt ein neuer Monolog interpretiert von Ensemblemitgliedern des Burgtheaters. Den Start machen Norman Hacker, Sarah Viktoria Frick und Elma Stefanía Áugústdóttir mit Texten von Franzobel, Kathrin Röggla und Mikael Torfason. Die Wiener Stimmung ist auf der Website und dem YouTube Kanal des Burgtheaters zu finden.