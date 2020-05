Auch andere Stars setzten bereits mit gelben Kleidern auf zarte Frühlingsgefühle. Kim Kardashian trotzte vor dem Corona-Lockdown etwa schon in einem gelben Schlauchkleid dem noch etwas frischen Frühlingswetter, Emily Ratajkowski zeigte in ihrem Satin-Kleid beim Heim-Shooting viel Haut. Und Victoria Beckham schickte eines ihre Models in einer - schon recht freizügigen - Kreation in Gelb über den Laufsteg.