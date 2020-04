In dem Mail wird ein angebliches Video mit Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz angepriesen, in dem dieser erklären soll, wie man aus einer 250-Euro-Zahlung an die Betrüger ein lukratives Einkommen generieren können soll. Das ist natürlich Unfug: Das Einkommen gibt es nicht, tatsächlich wollen die Hintermänner bloß an Geld und Daten gutgläubiger Internetnutzer.