Der Mund-Nasen-Schutz bestimmt derzeit das Alltagsbild in Österreich und wird auch in den kommenden Monaten ein ständiger Begleiter sein. Wer die Umwelt schonen und außerdem ein wenig mehr Stil im Gesicht zeigen will, besorgt sich derzeit deshalb statt Wegwerfmasken lieber Masken aus Stoff. Sie werden nach dem Tragen einfach gewaschen und können immer wieder getragen werden. Ein Problem bei den meisten Masken ist, dass Brillen und Sonnenbrillen durch die Atemfeuchtigkeit oft anlaufen und man sich dadurch öfter an die Augen fasst. Dem will Aniko Abhilfe schaffen. Sie hat ihre Schutzmasken so designt, dass „dank des festen Sitzes an der Nasenwurzel und der funktionalen Kinnpartie die Luft nach unten entweicht und so das Anlaufen der Brillen sowie ein Hitzestau verhindert wird“.