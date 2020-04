Aufgrund der erhöhten Sicherheitsbestimmungen in Zeiten von Corona war der Tierrettungseinsatz besonders kräftezehrend. Insgesamt wurden 17 Maine-Coon- und Perserkatzenmischlinge aus dem Haus in Eberndorf geborgen und zur Versorgung ins TiKo gebracht. Das Fell der Katzen war stark verfilzt und verdreckt, die Augen verklebt und teilweise eitrig. Einige der Katzen leiden jetzt noch unter Schnupfen, außerdem waren alle verfloht. Ihre Zähne sind noch immer in einem äußerst schlechten Zustand. Die meisten der Katzen sind scheu und verängstigt.