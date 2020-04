Die Corona-Krise erfasste Leonhard Kaufmann gleich doppelt. Der Steirer ist nicht nur Fußballer, sondern auch Unternehmer. Vor knapp drei Jahren eröffnete der ehemalige Bundesliga-Profi und Deutschland-Legionär sein eigenes Fitnessstudio in Bad Gleichenberg. Doch seit Wochen ist der Chef der einzige Gast. Und als Spieler von Regionalligaklub Bad Gleichenberg ist der 31-Jährige detto zum Nichtstun gezwungen, die laufende Saison wurde bereits eingestampft.



Schwere Zeit mit Einbußen

„Keine einfache Zeit, aber ich stehe mit diesen Problemen ja nicht allein da“, sagt Kaufmann und ergänzt: „Es ist ein Vorteil für mich, dass ich keine Angestellten habe und solo den Laden schupfe. Denn das wären noch ein paar Watschn mehr. So ist’s nur eine.“



Einbußen als Kicker und Unternehmer hat der Steirer seit Wochen - aber: „Ich hoffe, dass ich Mitte Mai wieder aufmachen kann. Wenn auch mit begrenzter Gästezahl. Alles ist jedoch noch in Schwebe. Viele Kunden haben mir bereits geschrieben, dass sie endlich wieder ins LeoFit wollen. Das gibt Auftrieb“, betont Kaufmann.