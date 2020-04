Der kolumbianische Rad-Sprinter Fernando Gaviria, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat wieder mit dem Training angefangen! „Ich bin erleichtert und beginne mit Trainingseinheiten zu Hause“, teilte er am Dienstag (Ortszeit) in einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videobotschaft mit.