Zubereitung: Die Semmeln klein, würfelig schneiden und Mit etw2as Milch und Obers übergießen und durchziehen lassen. In der Zwischenzeit die Käsekrainer einschneiden und in der Pfanne fertig braten. Zur Semmelmasse jetzt die Eier unterrühren und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Die Knödelmasse auf Frischhaltefolie ausbreiten und jeweils eine Wurst in die Mitte betten. Mit der Folie die Knödelmasse um die Wurst rollen, zusätzlich in Alufolie einpacken, 2-3 Löcher stechen und in siedendem Wasser zugedeckt garen. Die Knödel sind fertig, wenn die Rolle schön drall ist.