Grundsätzlich gilt: Versuchen Sie, die Nutzung elektronischer Geräte bei Kindern so gut es geht einzuschränken. Locken Sie die Kleinen lieber in den Garten oder verbringen Sie die Zeit an der frischen Luft. Wenn es das Wetter nicht zulässt und die Kleinen mal allzu quengelig sind, können Sie gerne auch das Tablet als Babysitter einsetzen. Aber: Legen Sie ein Zeitlimit fest. Folgende Empfehlungen gelten für: