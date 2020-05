Wiener Duo begeistert mit Quarantäne-Gedichten

Das Wiener Künstlerduo „Michaela und Jimmy“ hat - so wie die meisten Menschen in Österreich - in den letzten Wochen viel Zeit zu Hause verbracht. Diese haben die beiden jedoch kreativ genutzt. Normalerweise treten sie vor Konzertpublikum auf und schreiben Lieder für Kinder. In Quarantäne haben sie nun gedichtet und fordern auch alle anderen dazu auf, das zu tun. Alle Werke werden auf der Homepage der Künstler veröffentlicht.