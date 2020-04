Amadeus Austrian Music Awards: Live-Show abgesagt

In den letzten Wochen wurden bereits zahlreiche Großveranstaltungen aufgrund des Coronavirus abgesagt. Nun auch die „Amadeus Austrian Music Awards“. Wie in einer offiziellen Pressemeldung heute, am 29. April, bekanntgegeben wurde, wird die Verleihung im Fernsehen ausgestrahlt, die geplante Verleihung in der Wiener Stadthalle findet jedoch nicht statt.