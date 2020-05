Nach Koma und Amputation: Wienerin zurück im Leben

In einem redaktionellen Beitrag ist es zwar unüblich, dass sich die Redakteurin persönlich zu Wort meldet, aber auch diese Geschichte ist unüblich und ich (die hier schreibende Redakteurin Vanessa Licht) kenne Daniela persönlich. Es ist mir ein Anliegen, der Story eine herzliche Note zu verleihen. Ich kenne Dani schon lange, da ich auch mit ihrer Schwester befreundet bin und wir früher den Club Couture in Wien unsicher gemacht haben. Sie war immer eine von denen, die cool drauf sind, Selbstbewusstsein ausstrahlen und ihren Weg gehen. Leider hat sich der Spruch „Die stärksten Menschen bekommen die härtesten Prüfungen“ in meinem Umfeld schon sehr oft bewahrheitet. So auch bei Dani. Ich kenne keine Frau, die so selbstbewusst mit einem künstlichen Darmausgang umgegangen wäre, wie sie, denn als ich sie in dieser Zeit traf, war ich beeindruckt, mit welcher Stärke sie das hinnahm. Dani erklärte alles, zeigte ihr „Täschchen“ und erzählte mir auf mein Nachfragen mit solch einer Selbstverständlichkeit genau, was es ist - sie versteckte sich keine Sekunde. Es war - und ist auch jetzt noch - bewundernswert. Kaum jemand hätte so viele Operationen, ein Koma und amputierte Zehen so hingenommen wie sie. Ich bewundere Danis Lebensgeist und ziehe den Hut vor dieser Powerfrau, die nach allem ihre Ausbildung wieder aufgenommen hat, um zukünftig Menschen im Gesundheitsbereich zu helfen. Liebe Dani, du bist ein Wahnsinn und ich bin stolz auf dich!