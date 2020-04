Ab 18. Mai soll an den Schulen schrittweise wieder der Betrieb aufgenommen werden. Doch nicht alle sehen in der stufenweisen Wiederöffnung einen sinnvollen Kompromiss. Probleme werden vor allem bei der Betreuung der Schüler befürchtet, für die Lehrer wird der Neustart wohl eine Mammutaufgabe. Derzeit werden noch immer nur wenige Kinder und Jugendliche in die Schulen gebracht, die Zahl steigt aber stetig, wie die aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums zeigen.