Freilich: Was sich im ersten Moment wie eine bittere Abrechnung mit einem Asphalt-Schurken liest, ist mehr eine Annäherung an einen vielschichtigeren Menschen, wie er Michael Schumacher eben ist. Denn im Formel-1-Podcast „Beyond The Grid“ leitet Heidfeld, der selbst in 183 Grands Prix gestartet, aber nie siegreich gewesen war, seine Kritik wie folgt ein: „Außerhalb des Autos ist er der netteste Mensch, aber auf der Rennstrecke ...“