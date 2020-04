Eigentlich wurde in dieser Woche in Heidi Klums Amazon-Prime-Serie „Making The Cut“ ja der Sieger gekürt. Die volle Aufmerksamkeit der Zuschauer zog allerdings nicht Johnny Cota auf sich, sondern das Dekolleté der Moderatorin. Das war nämlich so ausladend, dass sich die 46-Jährige einiges an Spott im Netz gefallen lassen musste.