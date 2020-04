Was war passiert? In der Saison 2014/15 verloren die „Gunners“ gegen Southampton mit 0:2. Szczesny verschuldete bei der Niederlage beide Gegentore. „Wegen der starken Emotionen habe ich nach der Pleite eine Zigarette geraucht. Ich versteckte mich in der hinteren Ecke der Duschen, war also am anderen Ende der Umkleidekabine. Eigentlich konnte mich niemand sehen. Dort habe mir eine Zigarette angesteckt“, erklärt der polnische Nationalspieler nun im Podcast „Arsenal Nation“.