Er hilft derzeit nämlich seinem Jugendfreund und Betreiber Manuel Politzky beim Herrichten seiner Schinakl Bar in Velden. Gabalier aus der Steiermark packt fleißig mit an und zeigt sich im Video beim Abschleifen von Theken. „Wir wollen die vielleicht legendärste Bar am begehrtesten See Österreichs bis zum Opening am 15. Mai anständig herrichten!“