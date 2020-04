Die Corona-Krise hat auch den Kärntner Tourismus hart getroffen: Ein Rückgang um 58 Prozent bei den Nächtigungen hat sich im März bemerkbar gemacht. Der Neustart soll in Kärnten besser und schneller als in anderen Bundesländer von statten gehen, so LR Schuschnig in der Pressekonferenz am Mittwoch. Und weiter: „Bereits mit 1. Mai, so früh wie kein anderes Bundesland, gehen wir in die Bewerbung!“