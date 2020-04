Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstagabend noch einmal ausdrücklich betont, dass es im privaten Bereich keinerlei Corona-Kontrollen geben wird. „Ich habe aus der Diskussion rund um den ,Oster-Erlass‘ gelernt und mit mir wird es derartige Kontrollen - und ich weiß, dass das auch der Innenminister so sieht - nicht geben“, sagte er in der „ZiB 2“. Skeptisch gab sich Anschober wie zuvor auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), was die Wiederaufnahme von Großveranstaltungen im Herbst betrifft. „Es wäre ein großer Traum“, so der Minister, „ich weiß nicht, ob wir das schaffen.“ Zuerst müsse das Virus „unter Kontrolle sein“.