Die Vorfreude steigt! Mitte Mai dürfen die Ski-Damen mit dem Schneetraining in den Tiroler Gletschern (der Dachstein ist für Abfahrtstrainings zu kurz) starten. Wie bereits bekannt, unter strengen gesundheitlichen Vorgaben. „Ein Einzelzimmer wäre für mich nicht so ein Problem. Wenn ich während der Saison ganz viel Stress habe, bin ich auch schon mal im Einzelzimmer, weil ich dann nicht so gut schlafe“, bleibt Nici Schmidhofer cool. Vor dem ersten Ski-Tag werden ja alle auf Corona getestet. „Sind dann alle negativ, brauchen wir nicht so viel Angst haben.“