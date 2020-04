In der Nacht auf vergangenen Samstag haben unbekannte Täter in Taxenbach im Salzburger Pinzgau eine seltene Zuchtziege gestohlen. Die Tauernschecke - eine hochgefährdete Nutztierrasse - befand sich in einer eingezäunten und mit Strom gesicherten Weide nahe eines Bauernhofs. Ihr zwei Wochen altes Kitz wurde bei der Herde zurückgelassen. Für den Diebstahl klemmten die Viehdiebe die Stromzufuhr des Zaunes ab.