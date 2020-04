. . . denn Leitner ist für die Admira mehr als nur die Nummer eins im Tor. Kapitän und Galionsfigur trotz seiner erst 26 Jahren. 2009 war der Steirer aus der Stronach-Akademie gekommen, mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos in Klagenfurt stets treu geblieben. „Als ich in der Corona-Pause daheim in Breitenau saß, merkte ich erst, wie sehr mir die Südstadt fehlt - ich fühle mich hier einfach am wohlsten.“