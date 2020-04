Vor sechs Jahren flog in Kapfenstein ein ganzes Gebäude in die Luft, Vater (57) und Sohn (29) kamen dabei ums Leben. In den Trümmern waren illegale Böller produziert worden. Die Verantwortlichen mussten sich bereits zweimal vor Gericht in Graz verantworten, weil die Urteile aufgehoben wurde. Nun ist genau das wieder passiert.