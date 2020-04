Auch bei der Richard Bittner AG in Feldkirchen, die der Perrigo-Gruppe angehört und hochwertige Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel sowie Medizinprodukte herstellt, werden mittlerweile auch Desinfektionsmittel produziert. „Wir haben vor wenigen Wochen begonnen und arbeiten natürlich nach der WHO-Rezeptur“, erklärt Finanzbereich-Leiterin Margot Kohlweg-Maderthaner. „Desinfektionsmittel sind üblicherweise sehr scharf. Derzeit arbeiten wir daran, wie wir die Rezeptur noch verfeinern können, und zwar so, dass die Haut nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird und die Keime dennoch abgetötet werden.“